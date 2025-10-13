Star-Studded Glamour at Manish Malhotra’s Diwali Bash
tiger shroff
karan johar
sara ali khan
Lakshya Lalwani
sonakshi sinha and zaheer iqbal
Rekha
sanya malhotra
gauri khan and suhana khan
tara sutaria and sheerkar pahadia
kajol devgan with daughter nysa devgan
ayush sharma and arpita khan
shanaya kapoor and Maheep Kapoor
ananya panday and siddhant chaturvedi
aditya roy kapoor
malaika arora, Amrita Rao and Seema Sajdeh
ishaan khatter
Arjun Kapoor
siddharth kapoor
khushi kapoor
Ayushmann Khurrana with wife Tahira Kashyap, brother Aparshakti Khurrana
ananya birla
sonali bendre with husband Goldie Behl