Nitish Kumar Joins India’s Top 10 Longest-Serving CMs
Sikkim: Pawan Kumar Chamling
Sikkim Democratic Front (SDF)
December 12, 1994 – May 26, 2019
Over 25 years
Odisha: Naveen Patnaik
Biju Janata Dal (BJD)
March 5, 2000 – June 11, 2024
Over 24 years
West Bengal: Jyoti Basu
Communist Party of India (Marxist)
June 21, 1977 – November 5, 2000
Over 23 years
Arunachal Pradesh: Gegong Apang
Indian National Congress
1980–1999; 2003–2007
Over 22 years
Mizoram Lal Thanhawla
Indian National Congress (INC)
1984–2018 across terms
Over 22 years
Himachal Pradesh: Virbhadra Singh
Indian National Congress
1983–2017 across terms
Over 21 years
Tripura: Manik Sarkar
Communist Party of India (Marxist)
1998–2018
Over 19 years
Bihar: Nitish Kumar
Janata Dal United
2000–2025 across terms
About 19 years
Tamil Nadu: Muthuvel Karunanidhi
Dravida Munnetra Kazhagam
1969–2011 across terms
Over 18 years
Punjab: Parkash Singh Badal
Shiromani Akali Dal (SAD)
1970–2017 across terms
Over 18 years