Divine Heritage: 10 Holy Sikh Pilgrimage Sites
Sri Harmandir Sahib, Punjab
Sikhism’s spiritual heart, rising from the serene Amrit Sarovar and symbolising humility and inclusivity.
Takht Sri Hazur Sahib, Maharashtra
The sacred site where Guru Gobind Singh Ji left his physical form and bestowed eternal Guruship upon Guru Granth Sahib.
Gurudwara Bangla Sahib — New Delhi
Built in memory of Guru Har Krishan Ji, known for serving the sick; its holy Sarovar is believed to have medicinal powers.
Takht Sri Patna Sahib, Bihar
This revered shrine marks the birth of Guru Gobind Singh Ji and stands as a historic pillar outside Punjab.
Gurudwara Sis Ganj Sahib, Delhi
Built where Guru Tegh Bahadur Ji was martyred defending religious liberty.
Gurudwara Paonta Sahib, Himachal Pradesh
Guru Gobind Singh Ji lived here for four years, composing major literary works along the Yamuna.
Gurudwara Hemkund Sahib, Uttarakhand
A high-altitude shrine where Guru Gobind Singh Ji is believed to have meditated in a past incarnation.
Takht Sri Damdama Sahib, Punjab
Known as Guru Gobind Singh Ji’s resting place where he finalised the Guru Granth Sahib.
Gurudwara Tarn Taran Sahib, Punjab
Founded by Guru Arjan Dev Ji, home to Sikhism’s largest Sarovar, historically believed to heal skin ailments.
Gurudwara Nankana Sahib, Pakistan
The birthplace of Guru Nanak Dev Ji and one of Sikhism’s most revered global pilgrimage sites.