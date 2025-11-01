Gary Gill with Champion Horse Shahbaz at Pushkar Fair 2025; Priced at Rs 15 Crore
Abhinav Tiwari Shows 16-Inch Cow at Pushkar Fair
Ajmer: Breeder Rahul Jetwal with Marwari stallion Badal at Pushkar Fair.
Pushkar: A camel herder at the annual Pushkar Camel Fair 2025 in Pushkar, Rajasthan, Friday, Oct. 24.
Camel traders prepare ahead of the Pushkar Camel Fair 2025 in Pushkar
Rana, a 600-kg buffalo from Ujjain priced at Rs 25 lakh, draws attention at Pushkar Fair.
Anmol, a Rajasthan buffalo valued at Rs 23 crore, wows visitors at Pushkar Fair.