Tradition Meets Youthful Grace

Hyderabad Chronicle
DC Correspondent
27 Sept 2025 9:46 PM IST

Hyderabad’s MMCCC marked Durga Ashtami with a concert by child prodigy Sooryagayatri, presented by the Paramparaa Foundation, led by Sashi Reddy and Dr Sri Nagi.

x
(Image:DC)
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed

Hyderabad’s MMCCC marked Durga Ashtami with a concert by child prodigy Sooryagayatri, presented by the Paramparaa Foundation, led by Sashi Reddy and Dr Sri Nagi. She performed Om Namo Narayanaya and Aigiri Nandini, accompanied by tabla, mridangam and violin. The audience joined in for Swagatham Krishna, and the evening concluded with Ramachandra Kripalu Bhajman.


( Source : Deccan Chronicle )
Lifestyle News 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

