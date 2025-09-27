Tradition Meets Youthful Grace
Hyderabad’s MMCCC marked Durga Ashtami with a concert by child prodigy Sooryagayatri, presented by the Paramparaa Foundation, led by Sashi Reddy and Dr Sri Nagi.
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
Hyderabad’s MMCCC marked Durga Ashtami with a concert by child prodigy Sooryagayatri, presented by the Paramparaa Foundation, led by Sashi Reddy and Dr Sri Nagi. She performed Om Namo Narayanaya and Aigiri Nandini, accompanied by tabla, mridangam and violin. The audience joined in for Swagatham Krishna, and the evening concluded with Ramachandra Kripalu Bhajman.
( Source : Deccan Chronicle )
