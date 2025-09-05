 Top
Anisimova Sets Up US Open Final vs Sabalenka

5 Sept 2025 10:39 AM IST

Amanda Anisimova, of the United States, reacts after defeating Naomi Osaka, of Japan, during the women's singles semifinals of the U.S. Open tennis championships in New York. (AP Photo)
New York: Amanda Anisimova beat Naomi Osaka in three sets on Thursday to set up a US Open final against reigning champion Aryna Sabalenka.
Eighth seed Anisimova won 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3 as the American reached her second successive Grand Slam final after finishing runner-up at Wimbledon in July.
    X