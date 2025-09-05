New York: Amanda Anisimova beat Naomi Osaka in three sets on Thursday to set up a US Open final against reigning champion Aryna Sabalenka. Eighth seed Anisimova won 6-7 (4/7), 7-6 (7/3), 6-3 as the American reached her second successive Grand Slam final after finishing runner-up at Wimbledon in July.

( Source : AFP )