IPL 2026, Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals: Head-To-Head Record
Chennai Super Kings will face Rajasthan Royals in the Indian Premier League (IPL) 2026 match at the Barsapara Stadium in Guwahati on Monday.
All eyes will be on Sanju Samson and Ravindra Jadeja as they face their former franchises on Monday. Samson takes on Rajasthan Royals, the team he led for years, while Jadeja goes up against Chennai Super Kings. The Chennai Super Kings will miss MS Dhoni for at least two weeks due to a calf strain.
Chennai Super Kings and Rahasthan Royals have met 31 times in which Rajasthan Royals have won 15 games, while the Super Kings have emerged victorious in 16 matches.
Head-to-head
Total played - 31
Chennai Super Kings - 16
Rajasthan Royals - 15
IPL 2025
Rajasthan Royals won by 6 runs against Chennai Super Kings
Rajasthan Royals won by 6 wickets against Chennai Super Kings
IPL 2024
Chennai Super Kings won by 5 wickets against Rajasthan Royals
IPL 2023
Rajasthan Royals won by 3 runs against Chennai Super Kings
Rajasthan Royals won by 32 runs against Chennai Super Kings
IPL 2022
Rajasthan Royals won by 5 wickets against Chennai Super Kings
IPL 2021
Chennai Super Kings won by 45 runs against Rajasthan Royals
Rajasthan Royals won by 7 wickets against Chennai Super Kings
IPL 2020
Rajasthan Royals won by 16 runs against Chennai Super Kings
Rajasthan Royals won by 7 wickets against Chennai Super Kings
IPL 2019
Chennai Super Kings won by 8 runs against Rajasthan Royals
Chennai Super Kings won by 4 wickets against Rajasthan Royals
IPL 2018
Chennai Super Kings won by 64 runs against Rajasthan Royals
Rajasthan Royals won by 4 wickets against Chennai Super Kings
IPL 2015
Rajasthan Royals won by 8 wickets against Chennai Super Kings
Chennai Super Kings won by 12 runs against Rajasthan Royals
IPL 2014
Chennai Super Kings won by 7 runs against Rajasthan Royals
Chennai Super Kings won by 5 wickets against Rajasthan Royals
IPL 2013
Chennai Super Kings won by 5 wickets against Rajasthan Royals
Rajasthan Royals won by 5 wickets against Chennai Super Kings
IPL 2012
Chennai Super Kings won by 7 wickets against Rajasthan Royals
Chennai Super Kings won by 4 wickets against Rajasthan Royals
IPL 2011
Chennai Super Kings won by 8 wickets against Rajasthan Royals
Chennai Super Kings won by 63 runs against Rajasthan Royals
IPL 2010
Rajasthan Royals won by 17 runs against Chennai Super Kings
Chennai Super Kings won by 23 runs against Rajasthan Royals
IPL 2009
Chennai Super Kings won by 38 runs against Rajasthan Royals
Chennai Super Kings won by 7 wickets against Rajasthan Royals
IPL 2008
Rajasthan Royals won by 8 wickets against Chennai Super Kings
Rajasthan Royals won by 10 runs against Chennai Super Kings
Rajasthan Royals won by 3 wickets against Chennai Super Kings
