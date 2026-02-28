Sri Lanka Elect To Field Against Pakistan in T20 World Cup Super Eights Tie
Pallekele: Sri Lanka captain Dasun Shanaka won the toss and elected to field against Pakistan in their Group 2 match of the T20 World Cup Super Eights stage here on Saturday.While Sri Lanka are eliminated from the race to the semifinals, Pakistan are still in contention but the ask is quite big.
Pakistan will have to win by at least 64 runs since they will be batting first in order to surpass New Zealand's Net Run Rate and reach the semifinals.
Pakistan made three changes from their previous playing XI, with senior batter Babar Azam, Saim Ayub and Salman Mirza not playing. Naseem Shah, Khawaja Nafay and Abrar Ahmed have been named in their place.
Sri Lanka made two changes with Kamil Mishara and Janith Liyanage coming in for Kusal Mendis and Dushan Hemantha.
The Teams:
Pakistan: Salman Agha (c), Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Khawaja Nafay, Usman Khan (wk), Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Naseem Shah, Abrar Ahmed, Usman Tariq.
Sri Lanka: Dasun Shanaka (c), Pathum Nissanka, Kamil Mishara (wk), Charith Asalanka, Pavan Rathnayake, Kamindu Mendis, Janith Liyanage, Dunith Wellalage, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Dilshan Madushanka.
