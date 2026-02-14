 Top
South Africa Win Toss, Opt To Bowl Against NZ

14 Feb 2026 7:21 PM IST

South Africa made one change, bringing in seamer Corbin Bosch in place of George Linde , while New Zealand fielded an unchanged eleven.

South Africa's Marco Jansen, second from left, celebrates with teammates the wicket of New Zealand's Tim Seifert during the T20 World Cup cricket match between South Africa and New Zealand in Ahmedabad , India, Saturday, Feb.14, 2026. - AP

Ahmedabad: South Africa captain Aiden Markram won the toss and opted to bowl against New Zealand in a Group D T20 World Cup match here on Saturday. South Africa made one change, bringing in seamer Corbin Bosch in place of George Linde , while New Zealand fielded an unchanged eleven.

Teams:
New Zealand: Tim Seifert (wk), Finn Allen, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Mark Chapman, Mitchell Santner (c), James Neesham, Matt Henry, Lockie Ferguson, Jacob Duffy.
South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock (wk), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, Corbin Bosch, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi. PTI photo caption: New Zealand's captain Mitchel Santner, left, and South Africa's captain Aiden Markram looks on during a toss before the start of the T20 World Cup cricket match between South Africa and New Zealand in Ahmedabad , India, Saturday, Feb.14, 2026. (AP


