South Africa Win Toss, Opt To Bowl Against NZ
Ahmedabad: South Africa captain Aiden Markram won the toss and opted to bowl against New Zealand in a Group D T20 World Cup match here on Saturday. South Africa made one change, bringing in seamer Corbin Bosch in place of George Linde , while New Zealand fielded an unchanged eleven.
Teams:
New Zealand: Tim Seifert (wk), Finn Allen, Rachin Ravindra, Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Mark Chapman, Mitchell Santner (c), James Neesham, Matt Henry, Lockie Ferguson, Jacob Duffy.
South Africa: Aiden Markram (c), Quinton de Kock (wk), Ryan Rickelton, Dewald Brevis, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, Corbin Bosch, Kagiso Rabada, Keshav Maharaj, Lungi Ngidi. PTI photo caption: New Zealand's captain Mitchel Santner, left, and South Africa's captain Aiden Markram looks on during a toss before the start of the T20 World Cup cricket match between South Africa and New Zealand in Ahmedabad , India, Saturday, Feb.14, 2026. (AP
( Source : PTI )
