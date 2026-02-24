Pakistan Win Toss And Opt To Bat Against England

Pallekele (Sri Lanka): Pakistan won the toss and elected to bat against England in a Super 8 match of the T20 World Cup here on Tuesday.Pakistan made one change, replacing all-rounder Faheem Ashraf with left-arm seamer Shaheen Shah Afridi. England are unchanged. Teams. England: Philip Salt, Jos Buttler (wk), Jacob Bethell, Tom Banton, Harry Brook (c), Sam Curran, Will Jacks, Liam Dawson, Jamie Overton, Jofra Archer, Adil Rashid. Pakistan: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Agha (c), Babar Azam, Fakhar Zaman, Usman Khan (wk), Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Salman Mirza, Usman Tariq.



( Source : PTI )