 Top
Home » Sports » Cricket

Pakistan Win Toss And Opt To Bat Against England

Cricket
24 Feb 2026 7:02 PM IST

Pakistan made one change, replacing all-rounder Faheem Ashraf with left-arm seamer Shaheen Shah Afridi.

Pakistan Win Toss And Opt To Bat Against England
x
England's captain Harry Brook, centre, tosses the coin as Pakistan's captain Salman Ali Agha looks on before the start of the T20 World Cup cricket match between England and Pakistan in Pallekele, Sri Lanka, Tuesday, Feb. 24, 2026. - AP

Pallekele (Sri Lanka): Pakistan won the toss and elected to bat against England in a Super 8 match of the T20 World Cup here on Tuesday.Pakistan made one change, replacing all-rounder Faheem Ashraf with left-arm seamer Shaheen Shah Afridi.

England are unchanged.
Teams.
England: Philip Salt, Jos Buttler (wk), Jacob Bethell, Tom Banton, Harry Brook (c), Sam Curran, Will Jacks, Liam Dawson, Jamie Overton, Jofra Archer, Adil Rashid.
Pakistan: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Agha (c), Babar Azam, Fakhar Zaman, Usman Khan (wk), Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Salman Mirza, Usman Tariq.


( Source : PTI )
T20 World Cup 2026 Pakistan england 
Sri Lanka 
PTI
About the AuthorPTI

    Latest News

    Next Story
    X