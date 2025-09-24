 Top
Home » Sports » Cricket

Bangladesh Elect To Bowl Against India

Cricket
PTI
24 Sept 2025 8:01 PM IST

India retained the same team from the last match against Pakistan

Bangladesh Elect To Bowl Against India
x
India's captain Suryakumar Yadav, right, shares team list with match referee Andy Pycroft at the toss during the Asia Cup cricket match between India and Bangladesh at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Wednesday, Sept. 24, 2025. — AP

Dubai: Bangladesh stand-in skipper Jaker Ali won the toss and elected to bowl against India in the Asia Cup Super 4s match here on Wednesday. Ali took over captaincy duty from Litton Das who sustained an injury during the practice session ahead of the game.

India retained the same team from the last match against Pakistan.
Teams: India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav(c), Tilak Varma, Sanju Samson(w), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy.
Bangladesh: Saif Hassan, Tanzid Hasan Tamim, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali(w/c), Mohammad Saifuddin, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman.


( Source : PTI )
asia cup cricket 
United Arab Emirates 
PTI
About the AuthorPTI

    Latest News

    Next Story
    X