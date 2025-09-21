 Top
Bangladesh Beat Sri Lanka By Four Wickets In Asia Cup Super 4 Match

PTI
21 Sept 2025 12:10 AM IST

Hassan then struck 61 off 45 balls, while Towhid hit 58 off 37 deliveries to help Bangladesh to victory

Bangladesh's Shamim Hossain, left, throws his bat in disgust as Sri Lanka's Dasun Shanaka appeals during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates, Saturday, Sept. 20, 2025. — AP

Dubai: Opener Saif Hassan and Towhid Hridoy hit half-centuries as Bangladesh beat Sri Lanka by four wickets in an Asia Cup Super 4 match here on Saturday.Sri Lanka scored 168/7, with Dasun Shanaka's unbeaten 64 being the highlight of their innings despite some fine bowling by Mustafizur Rahman (3/20) and Mahedi Hasan (2/25).

Hassan then struck 61 off 45 balls, while Towhid hit 58 off 37 deliveries to help Bangladesh to victory.
Brief scores:
Sri Lanka: 168/7 in 20 overs (Kusal Mendis 34, Dasun Shanaka 64 not out; Mustafizur Rahman 3/20, Mahedi Hasan 2/25).
Bangladesh: 169 for 6 in 19.5 overs (Saif Hassan 61, Towhid Hridoy 58; Wanindu Hasaranga 2/22, Dasun Shanaka 2/21).


( Source : PTI )
