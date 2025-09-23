 Top
Asia Cup: Pakistan Opt To Bowl Against Sri Lanka

23 Sept 2025 7:57 PM IST

Sri Lanka made two changes to their playing XI, bringing in Maheesh Theekshana and Chamika Karunaratne for Dunith Wellalage and Kamil Mishara

Pakistan's captain Salman Agha (L) shakes hands with his Sri Lankan counterpart Charith Asalanka during the toss before the start of the Asia Cup 2025 Super Four Twenty20 international cricket match between Pakistan and Sri Lanka at the Sheikh Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi on September 23, 2025. — AFP

Abu Dhabi: Pakistan captain Salman Agha won the toss and elected to bowl against Sri Lanka in their Super Fours match of the Asia Cup, here on Wednesday.Sri Lanka made two changes to their playing XI, bringing in Maheesh Theekshana and Chamika Karunaratne for Dunith Wellalage and Kamil Mishara.

Pakistan retained their playing XI.
Teams:
Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kusal Perera, Charith Asalanka (c), Dasun Shanaka, Kamindu Mendis, Chamika Karunaratne, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara.
Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Salman Agha (c), Hussain Talat, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed.


( Source : PTI )
asia cup cricket 
United Arab Emirates 
