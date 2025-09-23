Asia Cup: Pakistan Opt To Bowl Against Sri Lanka
Sri Lanka made two changes to their playing XI, bringing in Maheesh Theekshana and Chamika Karunaratne for Dunith Wellalage and Kamil Mishara
Abu Dhabi: Pakistan captain Salman Agha won the toss and elected to bowl against Sri Lanka in their Super Fours match of the Asia Cup, here on Wednesday.Sri Lanka made two changes to their playing XI, bringing in Maheesh Theekshana and Chamika Karunaratne for Dunith Wellalage and Kamil Mishara.
Pakistan retained their playing XI.
Teams:
Sri Lanka: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wk), Kusal Perera, Charith Asalanka (c), Dasun Shanaka, Kamindu Mendis, Chamika Karunaratne, Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Nuwan Thushara.
Pakistan: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Salman Agha (c), Hussain Talat, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed.
( Source : PTI )
