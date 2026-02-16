 Top
Home » Southern States » Telangana

Weather Forecast and Prayer Timings for Saturday, February 16, 2026

Telangana
16 Feb 2026 2:21 AM IST

Mist/hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours.

Weather Forecast and Prayer Timings for Saturday, February 16, 2026
x
Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 °C and 18°C respectively. (Image: DC)

Hyderabad:

Weather:

Max – 32.7°C

Min –18.1°C

RH —33%

Rainfall – 000.0 mm

Forecast: Mainly clear sky. Mist/hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 °C and 18°C respectively.

16th Feb 2026

27th Shabaan

Monday

1447 H:

Fajar: 5. 41 am

Zohar: 12. 40 pm

Asar: 4. 41 pm

Magrib: 6.23 pm

Isha: 7.31 pm

Sunrise TOMORROW – 6.41

Sunset TODAY – 18.18

MOONSET - 17.21

MOONRISE – 5.50

( Source : Deccan Chronicle )
Telangana weather Telangana Telangana news 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

    Latest News

    Next Story
    X