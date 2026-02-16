Weather Forecast and Prayer Timings for Saturday, February 16, 2026
Mist/hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours.
Hyderabad:
Weather:
Max – 32.7°C
Min –18.1°C
RH —33%
Rainfall – 000.0 mm
Forecast: Mainly clear sky. Mist/hazy conditions very likely to prevail during morning/night hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 °C and 18°C respectively.
16th Feb 2026
27th Shabaan
Monday
1447 H:
Fajar: 5. 41 am
Zohar: 12. 40 pm
Asar: 4. 41 pm
Magrib: 6.23 pm
Isha: 7.31 pm
Sunrise TOMORROW – 6.41
Sunset TODAY – 18.18
MOONSET - 17.21
MOONRISE – 5.50
