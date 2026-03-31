Thunderstorms with Hail Likely in Telangana Today and Tomorrow
Orange alerts issued for several districts; strong winds and night showers expected in Hyderabad.
Hyderabad: The meteorological department has warned of thunderstorms accompanied by hail today and tomorrow. Winds are expected to blow at 40–50 km/h in affected areas.
For today, orange alerts have been issued for Adilabad, Asifabad, Nirmal, Nizamabad, Kamareddy, Sangareddy, Medak, and Siddipet districts. Tomorrow, the alerts cover Kamareddy, Sangareddy, Medak, and Vikarabad districts.
Officials also said Hyderabad may experience light to moderate rainfall today and tomorrow, with stormy weather expected during the night.
