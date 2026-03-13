Thunderstorm Alert: Telangana Weatherman Advises Farmers to Stay Cautious

Hyderabad: Telangana weatherman advised farmers to take precautions in the wake of thunderstorms from March 16 to 23.

In an update posted on ‘X’, Telangana weatherman said, “Early model analysis suggests thunderstorms from March 16 to 23. Models may change in upcoming runs. Final update will be given either on March 15 or before. Farmers advised to take precautions. Stay safe.”