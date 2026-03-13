 Top
Thunderstorm Alert: Telangana Weatherman Advises Farmers to Stay Cautious

Telangana
13 March 2026 11:01 AM IST

Early model analysis suggests thunderstorms from March 16 to 23: Telangana weatherman

Telangana weatherman advised farmers to take precautions in the wake of thunderstorms from March 16 to 23. (Photo: X)

Hyderabad: Telangana weatherman advised farmers to take precautions in the wake of thunderstorms from March 16 to 23.

In an update posted on ‘X’, Telangana weatherman said, “Early model analysis suggests thunderstorms from March 16 to 23. Models may change in upcoming runs. Final update will be given either on March 15 or before. Farmers advised to take precautions. Stay safe.”


