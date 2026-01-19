Telangana Municipal Elections: Ministers Made In-charges of Constituencies
In view of the ensuing municipality elections in Telangana, Chief Minister A. Revanth Reddy appointed ministers as in-charges for Parliament constituencies. He asked the ministers to monitor the election process and ensure the victory of Congress candidates in the polls.
Minister Komatireddy Venkat Reddy is in-charge of Malkajgiri constituency, D. Sridhar Babu Chevella, Tummala Nageshwara Rao for Karimnagar Parliamentary constituency.
Jupally Krishna Rao is in-charge of Peddapalli constituency, Vivek Venkataswamy of Medak, Ponnam Prabhakar was allocated Mahabubabad(ST reserved) constituency. Ponguleti was allocated Warangal (SC reserved) constituency, N. Uttam Kumar Reddy Nizamabad while Konda Surekha was made in-charge of Khammam.
( Source : Deccan Chronicle )
