Senior AIMIM Leader Siraj Khadri Passes Away in Adilabad
Khadri had close ties with AIMIM leaders Asaduddin Owaisi and Akbaruddin Owaisi and played a key role in strengthening the party in the Adilabad Assembly constituency.
Adilabad: Senior AIMIM leader Siraj Khadri (65) of Adilabad town passed away due to ill health. His funeral was held in Adilabad on Tuesday evening.
He was elected as a councillor of Adilabad municipality in 2005.
Leaders from various political parties expressed condolences over his demise.
( Source : Deccan Chronicle )
