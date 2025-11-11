 Top
Home » Southern States » Telangana

SCR To Run Special Trains From Nov. 12-15

Telangana
11 Nov 2025 7:14 PM IST

Train No. 07455 Narsapur-Secunderabad will run on November 12 and Train No. 07179 Anakapalli-Secunderabad will run on November 15

SCR To Run Special Trains From Nov. 12-15
x
The special trains will be run to clear extra rush of passengers. — DC Image

The South Central Railway (SCR) would run special trains between various destinations to clear extra rush of passengers. Train No. 07455 Narsapur-Secunderabad will run on November 12 and Train No. 07179 Anakapalli-Secunderabad will run on November 15.

Passengers have been requested to make use of the special train services.

( Source : Deccan Chronicle )
south central railway SCR special trains for festive season 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Web Desk
About the AuthorDC Web Desk

    Latest News

    Next Story
    X