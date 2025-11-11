SCR To Run Special Trains From Nov. 12-15
Train No. 07455 Narsapur-Secunderabad will run on November 12 and Train No. 07179 Anakapalli-Secunderabad will run on November 15
The South Central Railway (SCR) would run special trains between various destinations to clear extra rush of passengers. Train No. 07455 Narsapur-Secunderabad will run on November 12 and Train No. 07179 Anakapalli-Secunderabad will run on November 15.
Passengers have been requested to make use of the special train services.
( Source : Deccan Chronicle )
