Revanth Reddy Inaugurates 16 Reservoirs, Kokapet Trumpet Interchange

Telangana
DC Correspondent
8 Sept 2025 6:45 PM IST

The Chief Minister inaugurated Neo Police Trumpet Interchange at Kokapet

Chief Minister A Revanth Reddy inaugurating reservoirs constructed by Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board in Hyderabad on Monday. (Photo: By Arrangement)

Hyderabad: Chief Minister A Revanth Reddy laid the foundation stone for Godavari Phase II and III water at Gandipet here on Monday.

He also inaugurated 16 reservoirs built under the aegis of Hyderabad Water Board and laid the foundation stone for Neo Police Water Supply and Sewerage Project. He inaugurated Neo Police Trumpet Interchange at Kokapet.

Ministers D Sridhar Babu, Ponnam Prabhakar, G Vivek Venkataswamy, Legislative Council Chief Whip Patnam Mahender Reddy, Chief Minister Advisor Vem Narender Reddy, MLAs, MLCs, Corporation Chairmen were present.


