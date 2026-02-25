Prayer timings
Hyderabad:
Weather:
Max – 32.6° C
Min – 20.9° C
RH – 55%
Rainfall – 000.0mm
Forecast: Partly cloudy sky. Hazy conditions very likely to prevail during morning hours. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 33 °C and 21°C respectively.
Prayer timings:
26th Feb 2026
8th Ramzan
Thursday
1447 H:
Fajar: 5.36 am
Zohar: 12.39 pm
Asar: 4.43 pm
Magrib: 6.27 pm
Isha: 7.35 pm
Today’s Iftar: 6.27 pm
Tomorrow’s Saher: 5.14am
Sunrise TOMORROW – 06.35
Sunset TODAY – 18.21
MOONSET – 02.08
MOONRISE – 13.20
( Source : Deccan Chronicle )
