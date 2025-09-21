Orange, Yellow Weather Warnings in Telangana

Hyderabad: The Meteorological Department has issued Orange and Yellow warnings for several districts in Telangana till 7 AM today (September 21, 2025).

Under the Orange Warning, moderate rainfall (5–15 mm/hr) and thunderstorms with winds reaching 41–61 kmph (in gusts) are expected at isolated places in Nagarkurnool, Nirmal, and Wanaparthy districts. The Yellow Warning indicates light rainfall (less than 5 mm/hr) and thunderstorms with winds up to 40 kmph (in gusts) at isolated places in Adilabad, Jagtial, Jogulamba Gadwal, Kamareddy, Karimnagar, Kumaram Bheem, Mancherial, Narayanpet, Nizamabad, Peddapalle, Rajanna Sircilla, Sangareddy, and Vikarabad districts.



