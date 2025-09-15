Narayanraopet in Siddipet Records Highest Rainfall at 245.5 mm
Heavy downpour lashes parts of Telangana; Hyderabad’s Musheerabad sees over 124 mm
Hyderabad: Telangana witnessed heavy rains over the past 24 hours, with Narayanraopet in Siddipet district recording the highest rainfall of 245.5 mm, according to the Telangana Development Planning Society.
Other major rainfall figures include Abdullapurmet in Rangareddy district with 128 mm, Musheerabad in Hyderabad with 124 mm, and MCH Colony Library, also in Musheerabad, at 119 mm. Jawahar Nagar Community Hall in Hyderabad received 114.5 mm, while Somoor in Kamareddy district reported 108.8 mm.
Kapra in Medchal-Malkajgiri saw 103.3 mm, while New Mettuguda Primary School in Hyderabad’s Maredpally mandal recorded 101.8 mm. Several other areas across Hyderabad, Medchal-Malkajgiri, Nizamabad, Medak, Rajanna Sircilla, and Siddipet received between 80 mm and 100 mm of rain.
( Source : Deccan Chronicle )
