Jubilee Hills By-Election Counting Today: Round-Wise Trends and Vote Share
Naveen Yadav dominates every round, widening Congress’ advantage
The round-wise vote totals in the Jubilee Hills bye-election for the main candidates are as follows:
Round 1:
Naveen Yadav (Congress) – 8,911
Maganti Sunitha (BRS) – 8,864
Deepak Reddy – 2,167
Round 2:
Naveen Yadav (Congress) – 9,691
Maganti Sunitha (BRS) – 8,609
Deepak Reddy – 3,475
Round 3:
Naveen Yadav (Congress) – 11,082
Maganti Sunitha (BRS) – 8,082
Deepak Reddy – 3,475
Round 4:
Naveen Yadav (Congress) – 9,567
Maganti Sunitha (BRS) – 6,020
Round 5:
Naveen Yadav (Congress) – 12,283
Maganti Sunitha (BRS) – 8,985
Round 6:
Naveen Yadav V (Congress) – 60,402 votes, leading by 15,797 votes
Maganti Sunitha Gopinath (BRS) – 44,605 votes
Deepak Reddy Lankala (BJP) – 10,235 votes
Round 7:
Naveen Yadav V (Indian National Congress) – 70,341 (+19,797)
Maganti Sunitha Gopinath (Bharat Rashtra Samithi) – 50,544 (−19,797)
Deepak Reddy Lankala (Bharatiya Janata Party) – 11,923 (−58,418)