Jubilee Hills By-Election Counting Today: Round-Wise Trends and Vote Share

Telangana
14 Nov 2025 1:01 PM IST

Naveen Yadav dominates every round, widening Congress’ advantage

Counting of votes are underway

The round-wise vote totals in the Jubilee Hills bye-election for the main candidates are as follows:

Round 1:

Naveen Yadav (Congress) – 8,911

Maganti Sunitha (BRS) – 8,864

Deepak Reddy – 2,167

Round 2:

Naveen Yadav (Congress) – 9,691

Maganti Sunitha (BRS) – 8,609

Deepak Reddy – 3,475

Round 3:

Naveen Yadav (Congress) – 11,082

Maganti Sunitha (BRS) – 8,082

Deepak Reddy – 3,475

Round 4:

Naveen Yadav (Congress) – 9,567

Maganti Sunitha (BRS) – 6,020

Round 5:

Naveen Yadav (Congress) – 12,283

Maganti Sunitha (BRS) – 8,985

Round 6:

Naveen Yadav V (Congress) – 60,402 votes, leading by 15,797 votes

Maganti Sunitha Gopinath (BRS) – 44,605 votes

Deepak Reddy Lankala (BJP) – 10,235 votes

Round 7:

Naveen Yadav V (Indian National Congress) – 70,341 (+19,797)

Maganti Sunitha Gopinath (Bharat Rashtra Samithi) – 50,544 (−19,797)

Deepak Reddy Lankala (Bharatiya Janata Party) – 11,923 (−58,418)

DC Correspondent
