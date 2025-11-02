Hyderabad Sees Sudden Showers on Sunday



Hyderabad: Hyderabad experienced moderate rainfall on Sunday, bringing relief to residents after several warm days following the Cyclone Montha-related downpour. The Indian Meteorological Department (IMD) forecast that the city could get light rains for the next four days, with low level of impact. The most affected regions were Patancheru, Quthbullapur, Serilingampally, Kukatpally, Secunderabad and Miyapur, with Kukatpally’s Balajinagar receiving 33mm of rain and Miyapur 28 mm. Other areas like Charminar, Abids, Hayathnagar, Osmania University, Uppal, Rajendranagar, Mehdipatnam, LB Nagar received light to moderate rainfall with thunderstorms. The IMD issued an orange alert for rainfall later on Sunday at Hyderabad, Medchal-Malkajgiri, Nalgonda, Rangareddy and Siddipet districts between 7 pm and 10 pm. A yellow alert was sounded for Adilabad, Hanamkonda, Jangaon, Kamareddy, Mancherial, Medak, Nagarkurnool, Nirmal, Nizamabad, Rajanna Sircilla, Sangareddy, Suryapet and Yadadri-Bhuvanagiri districts.



( Source : Deccan Chronicle )