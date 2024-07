The MMTS train services that have been cancelled for the 20th and 21st of July are:



1) Tr. No. 47177 (Ramchandrapuram-Falaknuma)

2) Tr. No. 47156 (Falaknuma-Securunderabad)

3) Tr. No. 47185 (Secunderabad-Falaknuma)

4) Tr. No. 47252 (Falaknuma-Secunderabad)

5) Tr. No. 47243 (Secunderabad-Medchal)

6) Tr. No. 47241 (Medchal-Secunderabad)

7) Tr. No. 47250 (Secunderabad-Falaknuma)

8) Tr. No. 47201 (Falaknuma-Hyderabad)

9) Tr. No. 47119 (Hyderabad-Lingampalli)

10) Tr. No. 47217 (Lingampalli-Falaknuma)

11) Tr. No. 47218 (Falaknuma-Ramchandrapuram)