Telangana Announces 2025 Gaddar Film Awards

7 March 2026 11:37 AM IST

Rashmika Mandanna, Naga Chaitanya win top acting honours; Chiranjeevi to receive NTR Award

Jury members submitted the list of Gaddar Film Awards to Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikrakarmarka.

Hyderabad: The Telangana government on Saturday announced the Gaddar Film Awards for 2025. Addressing a press conference in Hyderabad, Telangana Film Development Corporation chairman Dil Raju released the list of award winners.

Award Winners:

Best Movie: Raju Weds Ram Bhai

Second Best Movie: Dandora

Third Best Movie: Wedding Photography

Best Actor: Naga Chaitanya (Thandel)

Best Actress: Rashmika Mandanna (The Girl Friend)

Special Awards:

NTR Award: Chiranjeevi

ANR Award: Jayasudha

Kantharao Award: R. Narayana Murthy

B.N. Reddy Award: Singeetam Srinivasa Rao




DC Correspondent
