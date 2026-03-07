Telangana Announces 2025 Gaddar Film Awards
Rashmika Mandanna, Naga Chaitanya win top acting honours; Chiranjeevi to receive NTR Award
Hyderabad: The Telangana government on Saturday announced the Gaddar Film Awards for 2025. Addressing a press conference in Hyderabad, Telangana Film Development Corporation chairman Dil Raju released the list of award winners.
Award Winners:
Best Movie: Raju Weds Ram Bhai
Second Best Movie: Dandora
Third Best Movie: Wedding Photography
Best Actor: Naga Chaitanya (Thandel)
Best Actress: Rashmika Mandanna (The Girl Friend)
Special Awards:
NTR Award: Chiranjeevi
ANR Award: Jayasudha
Kantharao Award: R. Narayana Murthy
B.N. Reddy Award: Singeetam Srinivasa Rao
