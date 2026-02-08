Events Today
Sangeeta Vibhavari by SRB Musical Events will be held at Sri Thyagaraja Gana Sabha.
Sharada Cultural Trust; Vocal performance by Vidwan D. Raghavachary of the Hyderabad Brothers
Time: 6.30 pm
Venue: Kowtha Kamakoti Kalyana Nilayam, Padmaraonagar
-
Dr K.V. Ramanachary birthday celebrations by Sathkala Bharathi
Time: 9 am
Venue: Ravindra Bharathi
-
Annual Day celebrations of Sri Venkateshwara Kuchpudi Nruthya Kala Kshetram
Time: 10 am
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
-
Shilpa Kala Nidhi Handloom Expo
Time: 5.30 pm
Venue: Our Sacred Space
-
Sangeeta vibhavari by SRB Musical Events
Time: 1 pm
Venue: Sri Thyagaraj Gana Sabha
-
Nirankari Sant Samagam: Annual spiritual gathering
Time: 4 pm
Venue: NTR Stadium
-
Harikatha Mahotsavam by Kinnera Art Theatres
Time: 4 pm
Venue: Sri Sringeri Shankar Mutt
-
Bharath Rang Mahotsavam by National School Of Drama
Time: 1.30 pm
Venue: Ravindra Bharathi