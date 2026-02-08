Events Today

 Top
Telangana
8 Feb 2026 1:12 AM IST

Sangeeta Vibhavari by SRB Musical Events will be held at Sri Thyagaraja Gana Sabha.

Ravindra Bharathi. (Image: X)

Sharada Cultural Trust; Vocal performance by Vidwan D. Raghavachary of the Hyderabad Brothers

Time: 6.30 pm

Venue: Kowtha Kamakoti Kalyana Nilayam, Padmaraonagar

-

Dr K.V. Ramanachary birthday celebrations by Sathkala Bharathi

Time: 9 am

Venue: Ravindra Bharathi

-

Annual Day celebrations of Sri Venkateshwara Kuchpudi Nruthya Kala Kshetram

Time: 10 am

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

-

Shilpa Kala Nidhi Handloom Expo

Time: 5.30 pm

Venue: Our Sacred Space

-

Sangeeta vibhavari by SRB Musical Events

Time: 1 pm

Venue: Sri Thyagaraj Gana Sabha

-

Nirankari Sant Samagam: Annual spiritual gathering

Time: 4 pm

Venue: NTR Stadium

-

Harikatha Mahotsavam by Kinnera Art Theatres

Time: 4 pm

Venue: Sri Sringeri Shankar Mutt

-

Bharath Rang Mahotsavam by National School Of Drama

Time: 1.30 pm

Venue: Ravindra Bharathi

