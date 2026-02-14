Events on Feb 15

Hyderabad: Maha Shivaratri Utsav: Raaga Fine Arts Academy Time: 9 am Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha - The world is one family: Big aspirants connect Eevent Time: 10 am Venue: Sundarayya Vignana Kendram - Hands-on storytelling by Priyadarshini Time: 4 pm Venue: Our Sacred Space - Shades Of Deccan Heritage by Parichay Arts Foundation Time: 5 pm Venue: Chitramayee State Gallery of Art, Madhapur - Open International rapid Fide rating Chess Tournament 2026 Time: 10 am Venue: Saroornagar Indoor Stadium - GoSwadeshi Utsav: Handlooms and handicraft heritage Time: 11 am Venue: Sri Satya Sai Nigamagamam - Numaish: All India Industrial Exhibition Time: 4 pm Venue: Exhibition Grounds, Nampally - International Arena Polo Championship Time: 10 am Venue: Hyderabad Polo and Riding Club - Drawing Classes for beginners Time; 5 pm Venue: Ramakrishna Math - Yoga Adhyayana Shibir: Holistic wellness Time: 5 pm Venue: Sri Ramakrishna Math = Bhakti bhajana & beyond: Raghavendra & Ensemble Time: 6.15 pm Venue: Dharampuri Kshetram, Miyapur.

( Source : Deccan Chronicle )