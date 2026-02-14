Events on Feb 15
Hydrabad Events
Hyderabad:
Maha Shivaratri Utsav: Raaga Fine Arts Academy
Time: 9 am
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
-
The world is one family: Big aspirants connect Eevent
Time: 10 am
Venue: Sundarayya Vignana Kendram
-
Hands-on storytelling by Priyadarshini
Time: 4 pm
Venue: Our Sacred Space
-
Shades Of Deccan Heritage by Parichay Arts Foundation
Time: 5 pm
Venue: Chitramayee State Gallery of Art, Madhapur
-
Open International rapid Fide rating Chess Tournament 2026
Time: 10 am
Venue: Saroornagar Indoor Stadium
-
GoSwadeshi Utsav: Handlooms and handicraft heritage
Time: 11 am
Venue: Sri Satya Sai Nigamagamam
-
Numaish: All India Industrial Exhibition
Time: 4 pm
Venue: Exhibition Grounds, Nampally
-
International Arena Polo Championship
Time: 10 am
Venue: Hyderabad Polo and Riding Club
-
Drawing Classes for beginners
Time; 5 pm
Venue: Ramakrishna Math
-
Yoga Adhyayana Shibir: Holistic wellness
Time: 5 pm
Venue: Sri Ramakrishna Math
=
Bhakti bhajana & beyond: Raghavendra & Ensemble
Time: 6.15 pm
Venue: Dharampuri Kshetram, Miyapur.