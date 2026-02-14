 Top
Home » Southern States » Telangana

Events on Feb 15

Telangana
14 Feb 2026 11:13 PM IST

Hydrabad Events

Events on Feb 15
x
Lord Shiva on the eve of Maha Shivratri at a temple, in Prayagraj, Saturday, Feb. 14, 2026. - PTI

Hyderabad:

Maha Shivaratri Utsav: Raaga Fine Arts Academy

Time: 9 am

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

-

The world is one family: Big aspirants connect Eevent

Time: 10 am

Venue: Sundarayya Vignana Kendram

-

Hands-on storytelling by Priyadarshini

Time: 4 pm

Venue: Our Sacred Space

-

Shades Of Deccan Heritage by Parichay Arts Foundation

Time: 5 pm

Venue: Chitramayee State Gallery of Art, Madhapur

-

Open International rapid Fide rating Chess Tournament 2026

Time: 10 am

Venue: Saroornagar Indoor Stadium

-

GoSwadeshi Utsav: Handlooms and handicraft heritage

Time: 11 am

Venue: Sri Satya Sai Nigamagamam

-

Numaish: All India Industrial Exhibition

Time: 4 pm

Venue: Exhibition Grounds, Nampally

-

International Arena Polo Championship

Time: 10 am

Venue: Hyderabad Polo and Riding Club

-

Drawing Classes for beginners

Time; 5 pm

Venue: Ramakrishna Math

-

Yoga Adhyayana Shibir: Holistic wellness

Time: 5 pm

Venue: Sri Ramakrishna Math

=

Bhakti bhajana & beyond: Raghavendra & Ensemble

Time: 6.15 pm

Venue: Dharampuri Kshetram, Miyapur.

( Source : Deccan Chronicle )
maha shivaratri Hyderabad madhapur Saroornagar 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

    Latest News

    Next Story
    X