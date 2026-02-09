Events in Hyderabad on Tuesday, February 10, 2026
Bharath Rang Mahotsavam by National School of Drama; Time: 1.30 pm; Venue: Ravindra Bharathi
Sharada Cultural Trust annual music festival: Vocal concert by Vid. Archana and Vid. Aarathi
Time: 6.15 pm
Venue: Kowtha Kamakoti Kalyana Nilayam, Padmaraonagar
-
Devotional music concert by Uma Ramana, classical dance by Dr P.V.K. Kundanika, fhazals by Saleem Khan, and Bollywood music by G.M. Ruman
Time: From 6 pm
Venue: Exhibition Grounds
Vennela Cultural Association programmes
Time: 4.30 pm
Venue: Sri Thyagaraj Gana Sabha
-
-
Spoken English communication course
Time: 5.30 pm
Venue: Ramakrishna Math Language Classes
-
Sangeeta vibhavari by Sri Durga Swara Madhuri
Time: 4.15pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
-