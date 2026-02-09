 Top
Events in Hyderabad on Tuesday, February 10, 2026

Telangana
9 Feb 2026 11:25 PM IST

Bharath Rang Mahotsavam by National School of Drama; Time: 1.30 pm; Venue: Ravindra Bharathi

Devotional music concert by Uma Ramana, classical dance by Dr P.V.K. Kundanika, fhazals by Saleem Khan, and Bollywood music by G.M. Ruman; Time: From 6 pm; Venue: Exhibition Grounds

Sharada Cultural Trust annual music festival: Vocal concert by Vid. Archana and Vid. Aarathi

Time: 6.15 pm

Venue: Kowtha Kamakoti Kalyana Nilayam, Padmaraonagar


Devotional music concert by Uma Ramana, classical dance by Dr P.V.K. Kundanika, fhazals by Saleem Khan, and Bollywood music by G.M. Ruman

Time: From 6 pm

Venue: Exhibition Grounds

Vennela Cultural Association programmes

Time: 4.30 pm

Venue: Sri Thyagaraj Gana Sabha

Bharath Rang Mahotsavam by National School of Drama

Time: 1.30 pm

Venue: Ravindra Bharathi

Spoken English communication course

Time: 5.30 pm

Venue: Ramakrishna Math Language Classes

Sangeeta vibhavari by Sri Durga Swara Madhuri

Time: 4.15pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

    X