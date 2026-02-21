Engagements Today

Swara Samrat Festival (SSF) Hyderabad Time: 3 pm Venue: Ravindra Bharathi - Clay Craft 26: India’s ceramic & pottery art showcase Time: 11 am Venue: Crafts Council of Telangana (CCT) Spaces - Music Festival by Surmandal Time: 1.30 pm Venue: Ravindra Bharathi - 3rd World Martial Arts Open Championship Time: 10 am Venue: Kotla Vijaybhaskar Reddy Indoor Stadium - Job mela & free personality development training by Gampa Nageshwer Rao Time: 9 am Venue: Hari Hara Kala Bhavan - Hyderabad All-India open below-1700 Fide rating chess tournament Time: 10 am Venue: Saroornagar Indoor Stadium - Skits: A 12-minute short play competition Time: 7 pm Venue: Rangbhoomi Spaces & Events - Bharatanatyam by Kanakadhurga Nruthya Academy Time: 5.30 pm Venue: Shilparamam Uppal - Sangeeta Vibhavari by Swara Sanskriti Time: 3 pm Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha - Kala Neerajanam: Kuchipudi dance festival by SSS Time: 6 pm Venue: Shilparamam

( Source : Deccan Chronicle )