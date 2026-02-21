Engagements Today
Job mela & free personality development training by Gampa Nageshwer Rao
Swara Samrat Festival (SSF) Hyderabad
Time: 3 pm
Venue: Ravindra Bharathi
-
Clay Craft 26: India’s ceramic & pottery art showcase
Time: 11 am
Venue: Crafts Council of Telangana (CCT) Spaces
-
Music Festival by Surmandal
Time: 1.30 pm
Venue: Ravindra Bharathi
-
3rd World Martial Arts Open Championship
Time: 10 am
Venue: Kotla Vijaybhaskar Reddy Indoor Stadium
-
Time: 9 am
Venue: Hari Hara Kala Bhavan
-
Hyderabad All-India open below-1700 Fide rating chess tournament
Time: 10 am
Venue: Saroornagar Indoor Stadium
-
Skits: A 12-minute short play competition
Time: 7 pm
Venue: Rangbhoomi Spaces & Events
-
Bharatanatyam by Kanakadhurga Nruthya Academy
Time: 5.30 pm
Venue: Shilparamam Uppal
-
Sangeeta Vibhavari by Swara Sanskriti
Time: 3 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
-
Kala Neerajanam: Kuchipudi dance festival by SSS
Time: 6 pm
Venue: Shilparamam