Engagements Today

Telangana
21 Feb 2026 1:05 AM IST

Job mela & free personality development training by Gampa Nageshwer Rao

Ravindra Bharathi. (Wikipedia)

Swara Samrat Festival (SSF) Hyderabad

Time: 3 pm

Venue: Ravindra Bharathi

Clay Craft 26: India’s ceramic & pottery art showcase

Time: 11 am

Venue: Crafts Council of Telangana (CCT) Spaces

Music Festival by Surmandal

Time: 1.30 pm

Venue: Ravindra Bharathi

3rd World Martial Arts Open Championship

Time: 10 am

Venue: Kotla Vijaybhaskar Reddy Indoor Stadium

Time: 9 am

Venue: Hari Hara Kala Bhavan

Hyderabad All-India open below-1700 Fide rating chess tournament

Time: 10 am

Venue: Saroornagar Indoor Stadium

Skits: A 12-minute short play competition

Time: 7 pm

Venue: Rangbhoomi Spaces & Events

Bharatanatyam by Kanakadhurga Nruthya Academy

Time: 5.30 pm

Venue: Shilparamam Uppal

Sangeeta Vibhavari by Swara Sanskriti

Time: 3 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Kala Neerajanam: Kuchipudi dance festival by SSS

Time: 6 pm

Venue: Shilparamam

