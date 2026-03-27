Engagements in Hyderabad on Saturday, March 28, 2026
Sangeeta vibhavari by Sri Rama Yuva Raagam Arts Theatre; Time: 3 pm; Venue: Allied Artists Auditorium, Himayatnagar
Womens Day celebrations
Time: 9 am
Venue: Ravindra Bharathi
Gaddar Film Awards
Time: 10 am
Venue: Hitex
Rouge & Marigold: Exhibition on queer histories of France & India
Time: 12 noon to 7 pm
Venue: EXT by Moonshine, Filmnagar
Classical dance by Sri Lalitha Bhavani Kuchipudi Kala Nilayam
Time: 1.30 pm
Venue: Ravindra Bharathi
Sangeeta vibhavari by Sa Re Ga Ma Musical Group
Time: 4.30 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Sujaaramana Cultural Academy programme
Time: 4 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Balaji International Arts Foundation event
Time: 4.10 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Cassettes & CDs Nostalgia: Songs and story of a 90s kid
Time: 7 pm
Venue: Shilpa Kala Vedika
Comedy Play: Parda Uthne Se Pehle
Time: 7.30 pm
Venue: Nishumbita Ballet And Theatre Group