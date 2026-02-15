Engagements in Hyderabad on Monday, February 16, 2026
Comedy shows: Backspace Pune; Sharon Verma Live; Time: From 7.30 pm; Venue: KLN Prasad Auditorium
International Arena Polo Championship
Time: 10 am
Venue: Hyderabad Polo and Riding Club
-
Dr K.V. Ramanachary birthday celebrations by Vamsee Arts Theatre
Time: 6 pm
Venue: Ravindra Bharathi
-
Comedy shows: Backspace Pune; Sharon Verma Live
Time: From 7.30 pm
Venue: KLN Prasad Auditorium
-
Workshop: Master photography basics
Time: 4.30pm
Venue: Nehru Zoological Park
-
Drawing classes for beginners
Time: 5pm
Venue: Ramakrishna Math
( Source : Deccan Chronicle )
Next Story