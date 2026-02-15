 Top
Home » Southern States » Telangana

Engagements in Hyderabad on Monday, February 16, 2026

Telangana
15 Feb 2026 11:23 PM IST

Comedy shows: Backspace Pune; Sharon Verma Live; Time: From 7.30 pm; Venue: KLN Prasad Auditorium

Engagements in Hyderabad on Monday, February 16, 2026
x
Workshop: Master photography basics; Time: 4.30pm; Venue: Nehru Zoological Park — Internet -

International Arena Polo Championship

Time: 10 am

Venue: Hyderabad Polo and Riding Club

-

Dr K.V. Ramanachary birthday celebrations by Vamsee Arts Theatre

Time: 6 pm

Venue: Ravindra Bharathi

-

Comedy shows: Backspace Pune; Sharon Verma Live

Time: From 7.30 pm

Venue: KLN Prasad Auditorium

-

Workshop: Master photography basics

Time: 4.30pm

Venue: Nehru Zoological Park

-

Drawing classes for beginners

Time: 5pm

Venue: Ramakrishna Math

( Source : Deccan Chronicle )
hyderabad zoo Nehru Zoological Park Hyderabad Ravindra Bharati 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

    Latest News

    Next Story
    X