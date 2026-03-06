 Top
Home » Southern States » Telangana

Engagements

Telangana
6 March 2026 10:48 PM IST

Arangetram by Varshini Arza

Engagements
x
Ravindra Bharathi. (Image: Wikipedia)

Alamelu Lakshmi Narayanan Memorial Concert: Vocal by Sharadha Narayanan

Time: 6 pm

Venue: Meenakshi Sundaram Hall, West Marredpally

Arangetram: Classical dance by Varshini Arza

Time: 6 pm

Venue: Ravindra Bharathi

Manthan, featuring writer Tony Joseph: Making of Caste: 1000 BCE to 1000 CE

Time: 6.30 pm

Venue: Vidyaranya High School

Halwa: Stand-up comedy by Amit Tandon

Time: 7 pm

Venue: Shilpa Kala Vedika

Shakti Swarupa: Women’s Day celebrations by Ahilya Women Foundation

Time: 3 pm

Venue: Ashoknagar Cultural & Welfare Association

Panacea: India’s 12th Natural Products Expo

Time: 10 am

Venue: People’s Plaza

( Source : Deccan Chronicle )
Kalasagaram ravindra bharathi 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

    Latest News

    Next Story
    X