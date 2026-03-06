Engagements
Arangetram by Varshini Arza
Alamelu Lakshmi Narayanan Memorial Concert: Vocal by Sharadha Narayanan
Time: 6 pm
Venue: Meenakshi Sundaram Hall, West Marredpally
Arangetram: Classical dance by Varshini Arza
Time: 6 pm
Venue: Ravindra Bharathi
Manthan, featuring writer Tony Joseph: Making of Caste: 1000 BCE to 1000 CE
Time: 6.30 pm
Venue: Vidyaranya High School
Halwa: Stand-up comedy by Amit Tandon
Time: 7 pm
Venue: Shilpa Kala Vedika
Shakti Swarupa: Women’s Day celebrations by Ahilya Women Foundation
Time: 3 pm
Venue: Ashoknagar Cultural & Welfare Association
Panacea: India’s 12th Natural Products Expo
Time: 10 am
Venue: People’s Plaza
( Source : Deccan Chronicle )
Next Story