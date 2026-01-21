Engagements

 Top
21 Jan 2026 12:36 AM IST

Hyderabad’s iconic Numaish exhibition grounds

All India Industrial Exhibition. (File Image)

Tyagaraja Aradhana: Concerts by Duddu V. Karthika Manaswini; Vidwan Yella Balamuralikrishna; Vidushi Srividya Janakiram; Vidwan D. Raghavachary

Time: 5.30 pm

Venue: Shilparamam CCRT, Madhapur

Mucherla Satthanna by Telangana Kranthi Dal Foundation

Time: 1 pm

Venue- Ravindra Bharathi

Sangeeta vibhavari by Srimathi Ongole Saraswathi Organisation

Time: 4.30 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Lalitha Priya Cultural Organisation programme

Time: 4 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Subbu Music Academy event

Time: 4.10 pm

Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha

Swaranjali: Concert by Aishwarya and Soundarya

Time: 9 am

Venue: Shilparamam

Certificate course on personality development

Time: 5.30 pm

Venue: Ramakrishna Math

Numaish: All India Industrial Exhibition

Time: 4 pm

Venue: Nampally Exhibition Grounds

( Source : Deccan Chronicle )
