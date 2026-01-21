Engagements
Tyagaraja Aradhana: Concerts by Duddu V. Karthika Manaswini; Vidwan Yella Balamuralikrishna; Vidushi Srividya Janakiram; Vidwan D. Raghavachary
Time: 5.30 pm
Venue: Shilparamam CCRT, Madhapur
Mucherla Satthanna by Telangana Kranthi Dal Foundation
Time: 1 pm
Venue- Ravindra Bharathi
Sangeeta vibhavari by Srimathi Ongole Saraswathi Organisation
Time: 4.30 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Lalitha Priya Cultural Organisation programme
Time: 4 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Subbu Music Academy event
Time: 4.10 pm
Venue: Sri Thyagaraja Gana Sabha
Swaranjali: Concert by Aishwarya and Soundarya
Time: 9 am
Venue: Shilparamam
Certificate course on personality development
Time: 5.30 pm
Venue: Ramakrishna Math
Numaish: All India Industrial Exhibition
Time: 4 pm
Venue: Nampally Exhibition Grounds