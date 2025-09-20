DCA Raids Quack Clinic In Rangareddy Dist
Hyderabad: Drugs Control Administration (DCA) officials on Thursday raided the premises of an unqualified practitioner, Chenna Tirupathi, at Nagaram in Maheshwaram mandal, Rangareddy district. The man was allegedly running a clinic without valid medical qualifications. Officials seized 23 varieties of medicines, including antibiotics, analgesics and physicians’ samples, all stocked without a drug licence. The medicines, valued at Rs 50,000, were sent for analysis.
( Source : Deccan Chronicle )
