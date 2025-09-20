 Top
Home » Southern States » Telangana

DCA Raids Quack Clinic In Rangareddy Dist

Telangana
DC Correspondent
20 Sept 2025 12:48 AM IST

The man was allegedly running a clinic without valid medical qualifications. Officials seized 23 varieties of medicines, including antibiotics, analgesics and physicians’ samples, all stocked without a drug licence.

DCA Raids Quack Clinic In Rangareddy Dist
x

Hyderabad: Drugs Control Administration (DCA) officials on Thursday raided the premises of an unqualified practitioner, Chenna Tirupathi, at Nagaram in Maheshwaram mandal, Rangareddy district. The man was allegedly running a clinic without valid medical qualifications. Officials seized 23 varieties of medicines, including antibiotics, analgesics and physicians’ samples, all stocked without a drug licence. The medicines, valued at Rs 50,000, were sent for analysis.

( Source : Deccan Chronicle )
drugs control administration 
India Southern States Telangana Hyderabad 
DC Correspondent
About the AuthorDC Correspondent

    Latest News

    Next Story
    X