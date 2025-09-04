AP, TG Varsities in NIRF Rankings 2025 Top 100
Universities from Andhra Pradesh and Telangana secure top slots in India Rankings 2025 across University and Overall categories.
In the latest NIRF Rankings List 2025 released by the Ministry of Education, several universities from Andhra Pradesh and Telangana have secured places in the top 100 list.
India Rankings 2025: Research Institutions
Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT Hyderabad) – Rank 15, Score 60.15
Hyderabad, Telangana
University of Hyderabad – Rank 32, Score 51.48
Hyderabad, Telangana
India Rankings 2025: Engineering
Telangana
Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT Hyderabad) – Rank 7, Score 72.31 – Hyderabad
National Institute of Technology Warangal (NIT Warangal) – Rank 28, Score 61.05 – Warangal
International Institute of Information Technology Hyderabad (IIIT Hyderabad) – Rank 38, Score 58.45 – Hyderabad
University of Hyderabad – Rank 74, Score 49.36 – Hyderabad
SR University – Rank 91, Score 47.16 – Warangal
Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU Hyderabad) – Rank 94, Score 46.74 – Hyderabad
Andhra Pradesh
Koneru Lakshmaiah Education Foundation (KL University, Vaddeswaram) – Rank 35, Score 58.95 – Vaddeswaram
Indian Institute of Technology Tirupati (IIT Tirupati) – Rank 57, Score 52.73 – Tirupati
Vignan’s Foundation for Science, Technology & Research – Rank 80, Score 48.27 – Guntur
AU College of Engineering (Andhra University) – Rank 88, Score 47.37 – Visakhapatnam
India Rankings 2025: Management
Telangana
ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad – Rank 46, Score 54.40
Institute of Management Technology, Hyderabad – Rank 72, Score 49.38
National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad – Rank 95, Score 45.48
Andhra Pradesh
Indian Institute of Management Visakhapatnam (IIMV) – Rank 29, Score 59.95
Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (KL University), Vaddeswaram – Rank 70, Score 49.89
India Rankings 2025: Pharmacy
Telangana
National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad – Rank 5, Score 75.64
Hyderabad, Telangana
Anurag University – Rank 72, Score 45.19
Hyderabad, Telangana
Andhra Pradesh
AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University – Rank 31, Score 58.19
Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) – Rank 33, Score 56.66
Visakhapatnam, Andhra Pradesh
Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam – Rank 60, Score 49.12
Tirupati, Andhra Pradesh
Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences – Rank 67, Score 46.34
Guntur, Andhra Pradesh
Sri Venkateswara College of Pharmacy – Rank 74, Score 44.52
Chittoor, Andhra Pradesh
India Rankings 2025: Medical
Telangana
Osmania Medical College – Rank 48, Score 51.46
Hyderabad, Telangana
India Rankings 2025: Law
Telangana
NALSAR University of Law, Hyderabad – Rank 3, Score 79.50
ICFAI Foundation for Higher Education (IFHE), Hyderabad – Rank 31, Score 55.28
Andhra Pradesh
Dr. B. R. Ambedkar College of Law, Visakhapatnam – Rank 16, Score 63.12
Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam – Rank 38, Score 53.26
India Rankings 2025: Architecture and Planning
Andhra Pradesh
School of Planning & Architecture, Vijayawada – Rank 19, Score 58.49
India Rankings 2025: Agriculture and Allied Sectors
Telangana
Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University (PJTAU) – Hyderabad – Rank 24 – Score 52.97
Andhra Pradesh
Acharya N. G. Ranga Agricultural University (ANGRAU) – Guntur – Rank 31 – Score 49.45
Dr. Y. S. R. Horticultural University – West Godavari – Rank 40 – Score 46.87
India Rankings 2025: Innovation
Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad – Rank 6
State Public Universities
Telangana
Osmania University, Hyderabad – Score 65.64 – Rank 7
Andhra Pradesh
Andhra University, Visakhapatnam – Score 68.91 – Rank 4
Acharya Nagarjuna University, Guntur – Score 57.45 – Rank 24
Sri Venkateswara University, Tirupati – Score 51.46 – Rank 47