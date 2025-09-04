AP, TG Varsities in NIRF Rankings 2025 Top 100

In the latest NIRF Rankings List 2025 released by the Ministry of Education, several universities from Andhra Pradesh and Telangana have secured places in the top 100 list. From Andhra Pradesh, Andhra University, Visakhapatnam, led the state by securing the 23rd rank, followed by Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (KL University), Vaddeswaram, at 26th rank. Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research, Guntur, stood at 70th rank, while Acharya Nagarjuna University, Guntur, and Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam, were placed at 84th and 88th ranks, respectively. In Telangana, the University of Hyderabad emerged as the top performer, bagging the **18th rank, while Osmania University, Hyderabad, secured 30th rank. The International Institute of Information Technology, Hyderabad, was ranked 55th, and Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, stood at 81st rank. In the overall rankings, the Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad continued to be a frontrunner from the region with an impressive 12th rank nationally, scoring 67.04.

India Rankings 2025: Research Institutions Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT Hyderabad) – Rank 15, Score 60.15 Hyderabad, Telangana University of Hyderabad – Rank 32, Score 51.48 Hyderabad, Telangana India Rankings 2025: Engineering Telangana Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT Hyderabad) – Rank 7, Score 72.31 – Hyderabad National Institute of Technology Warangal (NIT Warangal) – Rank 28, Score 61.05 – Warangal International Institute of Information Technology Hyderabad (IIIT Hyderabad) – Rank 38, Score 58.45 – Hyderabad University of Hyderabad – Rank 74, Score 49.36 – Hyderabad SR University – Rank 91, Score 47.16 – Warangal Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU Hyderabad) – Rank 94, Score 46.74 – Hyderabad Andhra Pradesh Koneru Lakshmaiah Education Foundation (KL University, Vaddeswaram) – Rank 35, Score 58.95 – Vaddeswaram Indian Institute of Technology Tirupati (IIT Tirupati) – Rank 57, Score 52.73 – Tirupati Vignan’s Foundation for Science, Technology & Research – Rank 80, Score 48.27 – Guntur AU College of Engineering (Andhra University) – Rank 88, Score 47.37 – Visakhapatnam

India Rankings 2025: Management Telangana ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad – Rank 46, Score 54.40 Institute of Management Technology, Hyderabad – Rank 72, Score 49.38 National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad – Rank 95, Score 45.48 Andhra Pradesh Indian Institute of Management Visakhapatnam (IIMV) – Rank 29, Score 59.95 Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (KL University), Vaddeswaram – Rank 70, Score 49.89

India Rankings 2025: Pharmacy Telangana National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad – Rank 5, Score 75.64 Hyderabad, Telangana Anurag University – Rank 72, Score 45.19 Hyderabad, Telangana Andhra Pradesh AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University – Rank 31, Score 58.19 Visakhapatnam, Andhra Pradesh Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) – Rank 33, Score 56.66 Visakhapatnam, Andhra Pradesh Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam – Rank 60, Score 49.12 Tirupati, Andhra Pradesh Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences – Rank 67, Score 46.34 Guntur, Andhra Pradesh Sri Venkateswara College of Pharmacy – Rank 74, Score 44.52 Chittoor, Andhra Pradesh India Rankings 2025: Medical Telangana Osmania Medical College – Rank 48, Score 51.46 Hyderabad, Telangana India Rankings 2025: Law Telangana NALSAR University of Law, Hyderabad – Rank 3, Score 79.50 ICFAI Foundation for Higher Education (IFHE), Hyderabad – Rank 31, Score 55.28 Andhra Pradesh Dr. B. R. Ambedkar College of Law, Visakhapatnam – Rank 16, Score 63.12 Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam – Rank 38, Score 53.26 India Rankings 2025: Architecture and Planning Andhra Pradesh School of Planning & Architecture, Vijayawada – Rank 19, Score 58.49 India Rankings 2025: Agriculture and Allied Sectors Telangana Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University (PJTAU) – Hyderabad – Rank 24 – Score 52.97 Andhra Pradesh Acharya N. G. Ranga Agricultural University (ANGRAU) – Guntur – Rank 31 – Score 49.45 Dr. Y. S. R. Horticultural University – West Godavari – Rank 40 – Score 46.87 India Rankings 2025: Innovation Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad – Rank 6 State Public Universities Telangana Osmania University, Hyderabad – Score 65.64 – Rank 7 Andhra Pradesh Andhra University, Visakhapatnam – Score 68.91 – Rank 4 Acharya Nagarjuna University, Guntur – Score 57.45 – Rank 24 Sri Venkateswara University, Tirupati – Score 51.46 – Rank 47





( Source : Deccan Chronicle )