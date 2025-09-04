 Top
AP, TG Varsities in NIRF Rankings 2025 Top 100

Telangana
Sandeep Erukala
4 Sept 2025 2:58 PM IST

Universities from Andhra Pradesh and Telangana secure top slots in India Rankings 2025 across University and Overall categories.

UoH and Osmania University

In the latest NIRF Rankings List 2025 released by the Ministry of Education, several universities from Andhra Pradesh and Telangana have secured places in the top 100 list.

From Andhra Pradesh, Andhra University, Visakhapatnam, led the state by securing the 23rd rank, followed by Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (KL University), Vaddeswaram, at 26th rank. Vignan’s Foundation for Science, Technology and Research, Guntur, stood at 70th rank, while Acharya Nagarjuna University, Guntur, and Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam, were placed at 84th and 88th ranks, respectively.
In Telangana, the University of Hyderabad emerged as the top performer, bagging the **18th rank, while Osmania University, Hyderabad, secured 30th rank. The International Institute of Information Technology, Hyderabad, was ranked 55th, and Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad, stood at 81st rank.
In the overall rankings, the Indian Institute of Technology (IIT) Hyderabad continued to be a frontrunner from the region with an impressive 12th rank nationally, scoring 67.04.

India Rankings 2025: Research Institutions

Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT Hyderabad) – Rank 15, Score 60.15

Hyderabad, Telangana

University of Hyderabad – Rank 32, Score 51.48

Hyderabad, Telangana

India Rankings 2025: Engineering

Telangana

Indian Institute of Technology Hyderabad (IIT Hyderabad) – Rank 7, Score 72.31 – Hyderabad

National Institute of Technology Warangal (NIT Warangal) – Rank 28, Score 61.05 – Warangal

International Institute of Information Technology Hyderabad (IIIT Hyderabad) – Rank 38, Score 58.45 – Hyderabad

University of Hyderabad – Rank 74, Score 49.36 – Hyderabad

SR University – Rank 91, Score 47.16 – Warangal

Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU Hyderabad) – Rank 94, Score 46.74 – Hyderabad

Andhra Pradesh

Koneru Lakshmaiah Education Foundation (KL University, Vaddeswaram) – Rank 35, Score 58.95 – Vaddeswaram

Indian Institute of Technology Tirupati (IIT Tirupati) – Rank 57, Score 52.73 – Tirupati

Vignan’s Foundation for Science, Technology & Research – Rank 80, Score 48.27 – Guntur

AU College of Engineering (Andhra University) – Rank 88, Score 47.37 – Visakhapatnam


India Rankings 2025: Management

Telangana

ICFAI Foundation for Higher Education, Hyderabad – Rank 46, Score 54.40

Institute of Management Technology, Hyderabad – Rank 72, Score 49.38

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad – Rank 95, Score 45.48

Andhra Pradesh

Indian Institute of Management Visakhapatnam (IIMV) – Rank 29, Score 59.95

Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (KL University), Vaddeswaram – Rank 70, Score 49.89


India Rankings 2025: Pharmacy

Telangana

National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Hyderabad – Rank 5, Score 75.64

Hyderabad, Telangana

Anurag University – Rank 72, Score 45.19

Hyderabad, Telangana

Andhra Pradesh

AU College of Pharmaceutical Sciences, Andhra University – Rank 31, Score 58.19

Visakhapatnam, Andhra Pradesh

Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) – Rank 33, Score 56.66

Visakhapatnam, Andhra Pradesh

Sri Padmavathi Mahila Visvavidyalayam – Rank 60, Score 49.12

Tirupati, Andhra Pradesh

Acharya Nagarjuna University College of Pharmaceutical Sciences – Rank 67, Score 46.34

Guntur, Andhra Pradesh

Sri Venkateswara College of Pharmacy – Rank 74, Score 44.52

Chittoor, Andhra Pradesh

India Rankings 2025: Medical

Telangana

Osmania Medical College – Rank 48, Score 51.46

Hyderabad, Telangana

India Rankings 2025: Law

Telangana

NALSAR University of Law, Hyderabad – Rank 3, Score 79.50

ICFAI Foundation for Higher Education (IFHE), Hyderabad – Rank 31, Score 55.28

Andhra Pradesh

Dr. B. R. Ambedkar College of Law, Visakhapatnam – Rank 16, Score 63.12

Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Visakhapatnam – Rank 38, Score 53.26

India Rankings 2025: Architecture and Planning

Andhra Pradesh

School of Planning & Architecture, Vijayawada – Rank 19, Score 58.49

India Rankings 2025: Agriculture and Allied Sectors

Telangana

Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University (PJTAU) – Hyderabad – Rank 24 – Score 52.97

Andhra Pradesh

Acharya N. G. Ranga Agricultural University (ANGRAU) – Guntur – Rank 31 – Score 49.45

Dr. Y. S. R. Horticultural University – West Godavari – Rank 40 – Score 46.87

India Rankings 2025: Innovation

Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad – Rank 6

State Public Universities

Telangana

Osmania University, Hyderabad – Score 65.64 – Rank 7

Andhra Pradesh

Andhra University, Visakhapatnam – Score 68.91 – Rank 4

Acharya Nagarjuna University, Guntur – Score 57.45 – Rank 24

Sri Venkateswara University, Tirupati – Score 51.46 – Rank 47



( Source : Deccan Chronicle )
