Agri Officer Suspended For Laxity In Urea Supply
ADILABAD: Telangana director of agriculture B. Gopi issued orders suspending Asifabad district agriculture officer R. Srinivas Rao for lack of supervision in urea distribution, gross negligence in performing his duties, and disobeying orders of the district administration. The suspension order was issued on September 20, directing Srinivas Rao not to leave the district headquarters during the suspension period.
( Source : Deccan Chronicle )
