2.42 Lakh LPG Cylinders Delivered in Telangana

15 March 2026 11:31 PM IST

LPG Cylinders. (Image: DC)

Hyderabad: Amid a cooking gas shortage triggered by the war in West Asia, a total of 2,42,371 domestic LPG cylinders were delivered across Telangana on March 14, according to official data.

Indian Oil Corporation Limited supplied 93,826 cylinders, Hindustan Petroleum Corporation Limited delivered 79,974, while Bharat Petroleum Corporation Limited supplied 68,571.

( Source : Deccan Chronicle )
