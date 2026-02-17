"Siddaramaiah Will Reveal On Power Sharing At A Suitable Time,” Says DyCM

BENGALURU: Over the reported power-sharing between him and Chief Minister Siddaramaiah, Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar on Tuesday stated “Chief Minister Siddaramaiah will reveal about it (power sharing agreement) at a suitable time.”

However, he said, “It is not a clandestine deal between me and Chief Minister Siddaramaiah (power sharing agreement). It is a decision taken in presence of leaders of high command (when Congress party returned to power in Karnataka in May, 2023).”

Shivakumar was reacting to a statement by Minister of Social Welfare Dr H.C. Mahadevappa who said there is no discussion on power-sharing in Karnataka. He stated leadership in Karnataka is strong while ruling out change of guard in Karnataka. “I won’t answer what Mahadevappa, a Siddaramaiah loyalist, said,” said the deputy Chief minister in a chat with reporters in Bengaluru.

Continuing, he said, “Mahadevappa is a tall political leader and now a part of high command” and Shivakumar said he left it to the high command to decide on action to be initiated against Mahadevappa over his statement on power-sharing.

Shivakumar claims an unwritten agreement was reached between him and Chief Minister Siddaramaiah when the party returned to power in 2023. He claims that as per the agreement on power-sharing Siddaramaiah was allowed to serve as Chief Minister for two-and-half years before he will relinquish the power. But, Siddaramaiah declined the claims of Shivakumar and ruled out a power-sharing agreement with Shivakumar.

It was speculated that Siddaramaiah would quit in November, 2025 as power-sharing agreement claimed by Shivakumar but nothing substantial happened so far.