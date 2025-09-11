 Top
Telangana Governor Calls On AP Counterpart

Andhra Pradesh
DC Correspondent
11 Sept 2025 12:33 AM IST

AP Governor S Abdul Nazeer felicitation to Telangana Governor Jishnu Dev Varma at Raj Bhavan in Vijayawada on Wednesday. Photo BY ARRANGEMENT.

Vijayawada:Telangana Governor Jishnu Dev Varma paid a courtesy call on Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazeer at Raj Bhavan here on Wednesday.

Both Governors exchanged pleasantries and discussed issues of mutual interest, as well as developments on various fronts in their respective states.

Later, AP Governor Abdul Nazeer felicitated his Telangana counterpart with a shawl and a memento.

( Source : Deccan Chronicle )
