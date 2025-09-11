Telangana Governor Calls On AP Counterpart

Vijayawada:Telangana Governor Jishnu Dev Varma paid a courtesy call on Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazeer at Raj Bhavan here on Wednesday. Both Governors exchanged pleasantries and discussed issues of mutual interest, as well as developments on various fronts in their respective states. Later, AP Governor Abdul Nazeer felicitated his Telangana counterpart with a shawl and a memento.

( Source : Deccan Chronicle )