Seven Districts Get New SPs

Vijayawada: The Andhra Pradesh government has transferred several IPS officers and appointed new Superintendents of Police (SPs) for 14 districts, as part of a major reshuffle in the state police administration. Chief Secretary K. Vijayanand issued the official orders on Saturday, detailing the postings and transfers, with seven districts receiving new SPs and another seven witnessing transfers of existing SPs from other districts. A.R. Damodar, SP, Prakasam, has been transferred and posted as SP, Vizianagaram district; Rahul Meena, SP, Railways, Guntakal, has been transferred and posted as SP, Dr. B.R. Ambedkar Konaseema district; Vidhya Sagar Naidu, SP, Annamayya, has been transferred and posted as SP, Krishna district. Vakul Jindal, SP, Vizianagaram, has been transferred and posted as SP, Guntur district; B. Krishna Rao, SP, Dr. B.R. Ambedkar Konaseema, has been transferred and posted as SP, Palnadu district; B. Uma Maheshwar, SP (Admn.), CID, has been transferred and posted as SP, Bapatla district; V. Harsha Vardhan Raju, SP, Tirupati (Urban), has been transferred and posted as SP, Prakasam district. Ajitha Vejendla, DCP (L&O), Visakhapatnam, has been transferred and posted as SP, Nellore district; L. Subbarayadu, SP, Red Sanders Anti-Smuggling Task Force, Tirupati, has been transferred and posted as SP, Tirupati district; Tushar Dudi, SP, Bapatla, has been transferred and posted as SP, Chittoor district; Dheeraj Kunubili, Addl. SP, Alluri Sitarama Raju, has been transferred and posted as SP, Annamayya district. Shelke Nachiketh Vishwanath, SP, Intelligence, has been transferred and posted as SP, Kadapa district; Suneel Sheoran, Group Commander, Greyhounds, Visakhapatnam, has been transferred and posted as SP, Nandyal district; Sathish Kumar, SP, Guntur (Urban), has been transferred and posted as SP, Sri Satya Sai district. Posting orders for officers who have been transferred but not yet assigned postings will be issued separately.

( Source : Deccan Chronicle )