SCR Diverts, Cancels Several Trains for Rayanapadu Yard Works

Visakhapatnam: The South Central Railway (SCR) has cancelled and diverted several trains due to pre-non-interlocking and non-interlocking works for yard remodelling at Rayanapadu railway station. Train No. 12861 Visakhapatnam-Mahbubnagar Superfast Express (May 1 to 4) and Train No. 12862 Mahbubnagar-Visakhapatnam Superfast Express (May 2 to 5) have been cancelled. Train No. 20809 Sambalpur-Nanded Superfast Express (May 1, 3, 4) and its return services (May 2, 4, 5) will also remain cancelled. Similarly, Train No. 20811 Visakhapatnam-Nanded Superfast Express (May 2) and its return from Nanded (May 3) stand cancelled. Meanwhile, Train No. 18519 Visakhapatnam-Lokmanya Tilak Terminus Express (May 1 to 4) will operate on a diverted route via Vijayawada, Krishna Canal Junction, Guntur and Pagidipalli, skipping its scheduled halt at Kazipet Junction. Passengers are advised to check updated schedules before travel.

( Source : Deccan Chronicle )