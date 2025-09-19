Rajamahendravaram and Tirupati Flights To Begin On October 1
Kakinada: With the initiative of Rajamahendravaram Lok Sabha member D. Purandeswari, a new flight service between Rajamahendravaram and Tirupati will begin on October 1. The service will operate thrice weekly.
An ATR 72 aircraft will depart Tirupati at 7.40 a.m. and reach Rajamahendravaram at 9.25 a.m. The return flight will depart Rajamahendravaram at 9.55 a.m. and arrive in Tirupati at 11.15 a.m., according to Airport Director N. K. Srikanth. He said an airline team would soon visit Rajamahendravaram.
( Source : Deccan Chronicle )
