Railways Announce Special Trains To Clear Extra Rush
Visakhapatnam: The Railways have announced special trains to clear the extra rush of passengers.
Train No. 06571 Yesvantpur–Katihar Special will leave Yesvantpur at 7 am on March 10, 17, 24 and 31 (Tuesdays). It will reach Vizianagaram at 5 a.m. the next day, depart at 5.10 am and arrive at Katihar at 4.30 am on Thursdays.
In the return direction, Train No. 06572 Katihar–Yesvantpur Special will depart from Katihar at 5.15 am on March 13, 20 and 27 and April 3 (Fridays). It will reach Vizianagaram at 3.40 am the next day, depart at 3.50 am and arrive at Yesvantpur at 4 am on Sundays.
Another special train, No. 06081 Thiruvananthapuram North–Santragachi Express Special, will leave Thiruvananthapuram North at 2.15 pm on March 13 and 20 (Fridays). It will reach Duvvada at 10.55 pm the next day and depart at 10.57 pm, reaching Santragachi at 2.15 pm on the third day.
In the return direction, Train No. 06082 Santragachi–Thiruvananthapuram North Express Special will depart from Santragachi at 2.20 pm on March 16 and 23. It will reach Duvvada at 4.18 am the next day, depart at 4.20 am and arrive at Thiruvananthapuram North at 9.55 am on the third day.