Lokesh To Unveil Kanakadasa Statue In Kalyandurg

Andhra Pradesh
5 Nov 2025 1:05 AM IST

Kanakadasa, disciple of Vyararaja Swamy, Raj Guru of the Vijayanagar Empire, has authored thousands of keerthans in Kannada language.

IT minister Nara Lokesh—DC Image

ANANTAPUR: IT minister Nara Lokesh is scheduled to unveil the statue of Saint Kanakadasa at Kalyandurg in Anantapur district on November 8 as part of the 538th birth anniversary of the renowned saint. Kanakadasa, disciple of Vyararaja Swamy, Raj Guru of the Vijayanagar Empire, has authored thousands of keerthans in Kannada language. Kalyandurg MLA A. Surendra Babu had initiated the project of setting up a 9-feet-high bronze statue of Saint Kanakadasa in Kalyandurg. Collector O. Anand, Anantapur MP Ambika Lakshminarayana, Hindupur MP B.K. Parthasarathi and SP P. Jagadish met on Tuesday and reviewed the arrangements for the programme.

IT minister Nara Lokesh 
India Southern States Andhra Pradesh Anantapur 
