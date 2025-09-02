 Top
Koil Alwar Tirumanjanam Held At Tiruchanoor Temple

Andhra Pradesh
DC Correspondent
2 Sept 2025 11:24 PM IST

The temple premises were cleansed with water and fragrant substances like sandalwood powder, turmeric, kumkum, kasturi and camphor: Reports

The annual Koil Alwar Tirumanjanam was performed at Sri Padmavathi Ammavari temple — Screengrab/X

TIRUPATI: The annual Koil Alwar Tirumanjanam was performed at Sri Padmavathi Ammavari temple in Tiruchanoor on Tuesday, ahead of the three-day Pavitrotsavams beginning September 5.

The temple premises were cleansed with water and fragrant substances like sandalwood powder, turmeric, kumkum, kasturi and camphor. Earlier, the deity was awakened with Suprabhatam and Sahasranama Archana, and devotees were allowed darshan from 9 a.m. onwards.

TTD cancelled Kalyanotsavam and Unjal Seva for the day. As part of Pavitrotsavams, Ankurarpanam will be held on September 4, followed by Pavitra Pratishtha on September 5, Pavitra Samarpana on September 6 and Poornahuti on September 7.

In view of the events, TTD announced cancellations of certain sevas: September 4 – Kalyanotsavam, Unjal Seva and break darshan; September 5 – Tiruppavada, Kalyanotsavam and Unjal Seva; September 6 – break darshan, Lakshmi Puja, Kalyanotsavam and Unjal Seva; September 7 (morning) – break darshan, Kalyanotsavam and Unjal Seva. Deputy executive officer P. Harindranath and temple staff supervised the arrangements.


