 Top
Home » Southern States » Andhra Pradesh

IndiGo Flight from Visakhapatnam Makes Emergency Landing at Delhi Due to Engine Failure

28 March 2026 12:41 PM IST

IndiGo flight (File Photo)

Mumbai: A Delhi-bound IndiGo flight from Visakhapatnam, carrying 160 passengers on board, made an emergency landing at Delhi's Indira Gandhi International Airport on Saturday due to an engine failure, according to sources.

"Full emergency was declared at Indira Gandhi International Airport at 10.39 for IndiGo Visakhapatnam-Delhi flight 6E 579 due to one engine failure," a source said.

There were 160 passengers on board the Boeing 737 aircraft, the source said. The flight landed at 10.59 am as per flight tracking website flightradar24.com. Further details are awaited.


( Source : PTI )
andhra pradesh news indigo flight Visakhapatnam emergency landing delhi airport 
PTI
About the AuthorPTI

    Latest News

    Next Story
    X