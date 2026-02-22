ANU Invites Applications For M.A. Urdu Course
Vijayawada: Acharya Nagarjuna University (ANU), Guntur, has invited applications for admission to its M.A. Urdu (regular) programme for the academic year 2026–27. A total of 20 seats are available under the regular mode.
University officials said candidates with any undergraduate degree and Urdu as a second language are eligible to apply. In addition, those who have completed recognised traditional Islamic studies courses are also eligible.
Recognised qualifications include Fazil from Jamia Nizamia, Hyderabad; Alimiyat from Nadwatul Ulama, Lucknow; Aalimiyat from Jamia Darul Uloom, Deoband; Fazil-e-Mazahir and Maulvi Fazil from Mazahirul Uloom, Saharanpur; Adib-e-Fazil from the University of Madras and Thiruvalluvar University; Fazeelath from Jamia Darus Salam, Omerabad; B.Lit (Urdu) from the University of Madras; and Alim from the Bihar Madrasa Education Board, Patna.
Admissions will be through the Andhra Pradesh Post Graduate Common Entrance Test (APPGCET). Candidates must register online via the APSCHE portal.
Hostel accommodation and fee reimbursement will be provided to eligible students as per government norms. For details, candidates may contact 9849988894, 9052363902, 7981921002 or email anuurdu@gmail.com
( Source : Deccan Chronicle )
