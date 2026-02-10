13 Members Elected to Andhra Pradesh Medical Council
Secondary health director K.V.N. Chakradhar Babu announced the results on Tuesday.
Vijayawada: Thirteen members have been elected to Andhra Pradesh Medical Council through online mode on Februry 9. Out of 84 contestants 13 have been elected as members to APMC.
The elected members are Kola Alekhya, Bolla Mounika, Mahesh Mandala, Manthini Vinod Kumar, Arava Venkata Subba Reddy, A. Siva Mourya Gupta, Isukapalli Vani, M. Venkata Ramana, Metta Jayachandra Reddy, Bolem Teja Naveen, Garlapati Nanda Kishore, Srihari Kuruba and Karthik Tummala.
( Source : Deccan Chronicle )
